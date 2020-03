OnePlus s’offre un nouveau logo

La police utilisée est plus grasse (notamment sur le mot PLUS), et le 1 est moins “carré”. Tout comme le slogan “Never Settle”, qui devient plus… générique.

“OnePlus ne change pas qui nous sommes, mais renforce ce que nous défendons - le véritable esprit du Never Settle. Nous pensons que ces changements maintiennent les éléments emblématiques de notre marque qui sont appréciés par notre personnel et notre communauté tout en injectant à la fois de l'excitation et de l'équilibre dans notre identité visuelle”, explique Mats Hakansson, Global Creative Director, dans un communiqué relayé par le site XDA-Developers.

OnePlus, qui a célébré ce nouveau logo en publiant sur Weibo une série d’illustrations plutôt réussies, explique également que “le logo actualisé crée une association plus claire entre le symbole et la marque, tout en permettant une application plus flexible et une meilleure reconnaissance dans les médias numériques.”