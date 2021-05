OnePlus proposera ses téléviseurs en Europe

Après les smartphones et les montres connectées, OnePlus se lancera en Europe avec de nouveaux téléviseurs.

Trois modèles au programme

Jusqu’ici réservés au marché indien, les téléviseurs OnePlus TV Q1, U1 et Y1 seront prochainement disponible chez nous. Selon Pete Lau, PDG de OnePlus, l’entreprise se prépare actuellement à ce lancement.

“C’est une étape logique, mais il n'y a pas encore de calendrier précis ou d'autres détails”, a-t-il expliqué au site allemand WinFuture.

Avec ce déploiement européen, OnePlus suivrait la même pratique que Xiaomi, un autre constructeur chinois qui s’est également déployé chez nous ces dernières années à travers une large gamme de produits qui dépassent le simple smartphone.

En Inde, les téléviseurs de OnePlus coûtent entre 150 et 560 euros pour les modèles d’entrée de gamme, et 900 et 1300 euros pour les modèles Q1 et Q1 Pro (et sa barre de son rétractable à huit haut-parleurs) dotés d’un écran QLED.

Reste à savoir quand ces modèles arriveront chez nous, et quel sera leur prix.