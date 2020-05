OnePlus promet un retour vers des smartphones plus abordables

Avec la récente sortie du OnePlus 8 et de son grand frère, le OnePlus 8 Pro, l’entreprise a atteint une gamme de prix plus élevée qui a surpris les habitués. Désormais, Pete Lau, PDG de OnePlus, promet un retour aux smartphones au prix plus doux.

699 euros et 899 euros, voilà les prix respectifs du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro. Trop cher pour certains, comme le confirme le PDG.

“Ce que nous voyons après avoir lancé nos derniers produits, c’est qu’il y a toujours une demande d’une grande partie de nos clients pour un prix plus accessible, qui permettrait à davantage de clients de s’offrir un produit OnePlus”, explique-t-il au site Fast Company.

L’article rappelle qu’il y a six ans, lors du lancement du OnePlus One, l’appareil se vendait 300 dollars, là où un iPhone de base coutait le double.

L’idée, pour Pete Lau, est donc de proposer des produits moins chers, afin d’augmenter les ventes et ainsi créer un écosystème plus robuste : “Nous pouvons considérer cela comme le fait d’avoir une offre de produits plus abordable, mais avec des produits qui restent conformes à la norme OnePlus. Et grâce à cela, plus de personnes auront accès à nos produits.”

“OnePlus est encore une jeune marque”, conclut le patron. “Nous sommes une entreprise qui envisage, évalue, itère, travaille en permanence sur sa stratégie, continue d'améliorer sa stratégie pour se concentrer réellement sur la création d'un succès durable à long terme.”