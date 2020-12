OnePlus présente son concept de smartphone qui change de couleur

L’entreprise a modifié un OnePlus 8T pour y placer, à l’arrière, un motif qui change de couleur.

Pour parvenir à réaliser cet effet, OnePlus a intégré de l’oxyde sous la vitre arrière, et celle-ci change de couleur lorsque différentes tensions lui sont appliquées. L’entreprise explique que cela pourrait notamment être utilisé pour notifier l’utilisateur d’un appel ou de l’arrivée d’un message.

“Nos designers se sont inspirés pour ces couleurs de l'eau qui coule aux teintes multiples des sources chaudes de Pamukkale, en Turquie. La nature a perfectionné de nombreux designs, et en s'inspirant de Pamukkale et d'autres éléments naturels, nous pouvons créer de nouvelles expériences d'interaction qui sont plus naturelles, intuitives et sans effort”, explique l’entreprise.