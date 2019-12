OnePlus pourrait dévoiler une déclinaison milieu de gamme du OnePlus 8

Si la marque a augmenté ses prix ces dernières années, elle ne semble pas pour autant oublier ses origines modestes, comme l'annonce OnLeaks.

En effet, le "serial leaker" a encore frappé, avec une rumeur de plus à ajouter à son tableau déjà bien fourni (et souvent juste). Selon OnLeaks, OnePlus préparerait une version "Lite" du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro.

Le site 91Mobiles a collaboré avec le spécialiste des fuites pour modéliser en 3D ce OnePlus 8 Lite, qui offrirait un écran bord à bord de 6,4 pouces, une caméra frontale placée au milieu de l'écran et un module photo à deux capteurs à l'arrière.