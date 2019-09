OnePlus fait fuiter son OnePlus 7T

Il n'y a pas que Google qui officialise les rumeurs en publiant des photos officielles du Pixel 4. OnePlus fait la même chose en dévoilant son OnePlus 7T.

Plutôt que d'essayer de stopper les fuites en ligne, pourquoi ne pas prendre tout le monde de court en dévoilant deux clichés officiels du prochain flagship ? C'est ce qu'a décidé de faire OnePlus, à quelques jours de la conférence officielle, prévue pour le 26 septembre.

Le PDG de l'entreprise, Pete Lau, a publié les images sur les forums OnePlus. On y aperçoit le triple capteur photo à l'arrière, lui aussi encerclé, comme le futur Mate 30 de Huawei, alors qu'Apple et Google ont opté pour une disposition en carré.

Le smartphone, qui devrait proposer une caméra de 16 MP ultra-grand-angle (on annonce un champ de vision de 117 degrés), une caméra grand-angle de 48 MP et un capteur téléphoto de 12 MP, embarquera un processeur Snapdragon 855+ et un écran de 90Hz.

Quant à l'arrière, bleu, visible sur les photos, il est décrit par Pete Lau comme "surface mate et lisse avec un éclat métallique brillant." Tout un programme.