OnePlus envisage le lancement du OnePlus Z en juillet

Quelques semaines après le lancement du OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, et quelques jours après l’annonce de licenciements massifs en Europe, OnePlus est déjà tourné vers le futur. Et ce futur a un nom : le OnePlus Z.

Contrairement aux 8 et 8 Pro, le OnePlus Z ne serait pas un smartphone haut de gamme, mais bien un appareil de gamme intermédiaire, avec un prix plus abordable (on parle d’un prix situé aux alentours de 400 euros, alors que le OnePlus 8 Pro est vendu 899 euros).

L’existence du OnePlus Z, qui succèderait au OnePlus X sorti en 2015, a été rendue public sur Twitter par l’utilisateur (et collaborateur spécialiste des fuites sur le site AllAboutSamsung.de) @MaxJmb.