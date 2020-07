OnePlus dévoilera le OnePlus Nord lors d’une conférence en réalité augmentée

Le retour aux smartphones plus abordables, annoncé par le PDG Pete Lau, aura lieu le 21 juillet prochain à 16 heure.

Et pour l’occasion, OnePlus innove, avec un événement à suivre via une application dédiée sur Android et iOS, permettant de regarder la conférence en réalité augmentée. La marque n’est pas étrangère aux concepts qui sortent de l’ordinaire, car en 2015, l’annonce du OnePlus 2 était à suivre en réalité virtuelle.

“OnePlus Nord représente un nouveau départ pour OnePlus, nous donnant l’occasion de partager notre technologie avec plus de personnes à travers le monde”, explique Paul Yu, directeur de OnePlus Nord.

“Pour ce lancement, nous voulions que les utilisateurs puissent faire l’expérience de notre nouveau téléphone, installés confortablement chez eux. Nous pensons que présenter Nord d’une façon plus personnelle et intime représente parfaitement notre ambition de rendre l’expérience OnePlus plus accessible aux utilisateurs.”

Au-delà de cette “nouveauté” gadget, l’annonce du OnePlus Nord est très attendue par les fans de la marque qui étaient déçus du tournant “haut de gamme” qu’avait emprunté la marque avec le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro (vendus respectivement 699 et 899 euros).

Le OnePlus Nord devrait proposer une puce Snapdragon 765G, deux capteurs photo à l’arrière (32 MP et un capteur grand-angle de 8 MP) et à l’avant. Quant à son prix, il devrait être situé sous la barre des 500 euros.