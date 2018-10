OnePlus avance le lancement de son 6T pour éviter la confrontation avec Apple

Résultat, OnePlus a préféré avancer sa présentation d’un jour, plutôt que d’être totalement éclipsé par Apple. Les deux événements auront lieu à New York, mais l’annonce du OnePlus 6T se fera désormais le lundi 29 octobre. Une décision qui n’a visiblement pas été simple à prendre, comme l’a expliqué le CEO Pete Lau sur les forums de la marque. “Quand nous avons annoncé le lancement du OnePlus 6T le 8 octobre, nous étions convaincus que ce timing nous permettrait de maximiser le nombre de gens que nous pourrions toucher avec notre message. Mais tout a changé quand Apple a annoncé qu’ils feraient leur propre événement le 30 octobre. Nous savons que toute l’industrie et les médias seront en train de retenir leur souffle. Imaginez comment nous nous sommes sentis en apprenant la date de leur keynote…”

Le nouveau flagship de OnePlus devait être présenté officiellement le mardi 30 octobre. Mais c’est également à cette date qu’Apple a décidé, il y a quelques jours seulement, d’organiser sa prochaine Keynote où seront présentés les nouveaux iPad et les nouveaux MacBook.

La présentation du 6T se déroulera devant la presse, mais également devant des fans, qui ont payé leur place (le prix du ticket étant décompté du prix d’achat d’un 6T). OnePlus doit donc contacter chaque invité pour les tenir au courant. La marque a par ailleurs proposé de prendre en charge tous les frais (avion, hôtel) en cas de problème ou de rembourser les invités ne pouvant s’y rendre le 29 octobre.

La firme japonaise dévoilera, six mois après la sortie du OnePlus 6, le OnePlus 6T, dont le design avait déjà été partagé par le site allemand WinFuture. On y voyait un smartphone décliné en deux couleurs (Mirror Black et Midnight Black), ainsi que la présence d’un double capteur photo à l’arrière.

Mais ce que l’on remarquait surtout, c’était la présence d’une encoche redessinée. En forme de goutte d’eau, elle entoure le capteur photo et est bien plus petite que l’encoche présente sur le OnePlus 6. Enfin, le capteur d’empreinte digitale n’est plus situé en dessous de l’appareil photo arrière, mais il reste présent, puisqu’il est directement intégré sous l’écran (une solution un temps envisagée par Apple pour son iPhone X, sans succès). OnePlus a baptisé cette fonction le “Screen Unlock”.