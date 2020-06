OnePlus annonce une gamme de smartphones “abordables”

Sans dévoiler de quoi sera constitué cette nouvelle gamme, Pete Lau, CEO de OnePLus, a voulu réaffirmer un retour aux appareils moins chers que la concurrence. Une promesse qu’il avait déjà faite en mai dernier, suite aux prix jugés trop élevés des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro (vendus respectivement 699 et 899 euros).

“Ce que nous voyons après avoir lancé nos derniers produits, c’est qu’il y a toujours une demande d’une grande partie de nos clients pour un prix plus accessible, qui permettrait à davantage de clients de s’offrir un produit OnePlus”, déclarait Pete Lau en mai 2020, au site Fast Company.

Un mois plus tard, le jeune PDG continue sur sa lancée : “Étant donné que nous avons débuté en créant les meilleurs smartphones haut de gamme, je considère ce nouveau volet de notre stratégie comme une extension importante de la proposition de valeur de OnePlus.”

Selon l’entreprise chinoise, cette nouvelle gamme proposera des smartphones “à la fois de haute qualité et abordables”. Ces produits seront d’abord lancés en Europe et en Inde, puis progressivement dans le reste du monde. “Afin de permettre à plus de gens de profiter plus facilement des produits OnePlus, l’entreprise veut proposer davantage de produits de haute qualité à des prix plus abordables”, nous explique le communiqué. Bien que l’information reste floue à ce stade.

“Nous avons parcouru un long chemin ces six dernières années, et le moment est venu pour nous d’apporter quelque chose de nouveau”, conclut Pete Lau. “Je me réjouis vraiment de ce nouveau départ pour OnePlus et j’espère que nos fans partagent mon enthousiasme.”