OnePlus 8T : comment suivre la conférence en direct cet après-midi?

Concrètement, le 8T ne sera pas très différent du OnePlus 8 sorti plus tôt cette année. On connaît d’ailleurs sa fiche technique, à savoir : un processeur Snapdragon 865, un écran AMOLED 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 4 500 mA h, et une recharge filaire de 65W.

Quant aux capteurs photo, on retrouvera à l’arrière un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 16 MP, un capteur macro 5 MP et un module dédié à la profondeur de champ de 2 MP.

OnePlus dévoilera également d’autres produits, dont de nouveaux écouteurs Buds, déjà teasés sur le compte Twitter français de la marque.