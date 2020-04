One World : les plateformes de streaming s’associent pour un grand concert caritatif

Le 18 avril, des dizaines d’artistes se réuniront afin de proposer un concert inédit baptisé “One World : Together At Home”, organisé en collaboration avec Lady Gaga.

Au programme, Alanis Morissette, Billie Eilish, John Legend, Elton John, Paul McCartney, Lizzo ou encore Stevie Wonder. Le concert sera présenté par trois présentateurs de late show : Jimmy Kimmel, Stephen Colbert et Jimmy Fallon.

Le but du concert est de soutenir le Fonds de réponse solidaire COVID-19, lancé par l’Organisation mondiale de la santé. “Nous devrons peut-être être séparés physiquement pendant un certain temps, mais nous pouvons toujours nous réunir virtuellement pour profiter de la bonne musique”, explique le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. “Le concert One World : Together at Home représente une puissante manifestation de solidarité contre une menace commune.”

La particularité du concert sera sa diffusion

En effet, plusieurs grands networks américains comme ABC, CBS et NBC proposeront le concert en direct à 17h (2 heures du matin chez nous), tout comme une foule de plateformes en ligne. Parmi elles, on retrouve Apple, Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.

“Alors que nous honorons et soutenons les efforts héroïques des travailleurs de la santé, One World : Together At Home vise à servir de source d’unité et d’encouragement dans la lutte mondiale contre la COVID-19” a déclaré Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen.