On ne dit plus "podcast" mais "audio à la demande" selon la Commission d’enrichissement de la langue française

Ce 23 mai, la Commission a présenté une liste de nouveaux mots francisés, dont plusieurs concernent le domaine informatique.

Ainsi, il ne faudra plus dire “podcast”, mais “audio”, “audio à la demande (ADD)” ou encore “programme ou émission à la demande”. La commission explique que “à partir d’un nom de marque (iPod), créé pour désigner un baladeur numérique, s’est développée en anglais une série lexicale (podcast, to podcast, podcasting), qui s’est francisée dans notre langue essentiellement sous les formes substantive “un podcast” et verbale “podcaster”. Or l’usage de ces termes en français est souvent source de confusion.”

Cette nouvelle appellation “annule et remplace celle du terme diffusion pour baladeur”, introduite en 2006.

Parmi les autres termes techniques francisés, on retrouve également :

Autotune , qui devient “ ajustement automatique d’intonation ”, soit “un procédé sonore numérique qui permet, lors d’une séance d’enregistrement ou d’un concert, d’aligner la fréquence d’une voix sur une hauteur prédéfinie”

Clickbait , qui devient “ piège à clics ”, soit un “lien hypertextuel accrocheur conduisant à un contenu qui n’est qu’un leurre, mis en place à seule fin d’augmenter le trafic en incitant les internautes à cliquer”

Deepfake , qui devient “ vidéotox ” ou “ infox vidéo ”, soit une “infox qui se présente sous la forme d’une vidéo falsifiée grâce aux techniques de l’intelligence artificielle, en particulier à celles de l’apprentissage profond”

Video mapping, qui devient “fresque vidéo”, soit un “ensemble d’images fixes ou animées conçues pour être projetées à grande échelle sur une surface autre qu’un écran, souvent la façade d’un édifice”

Ce n’est évidemment pas la première fois que la Commission propose ses traductions. Nous avions déjà eu droit à :

Mobile multifonction pour Smartphone

Un appel-piège pour Call Scam

Un téléviseur connecté pour Smart TV

La fibronique pour Fiber optics (soit la discipline regroupant les techniques de télécommunication par fibre optique et par extension, l’ensemble des composants mis en œuvre dans ces techniques)

L’internet des Objets (IDO) pour l’Internet of Things (IoT)

La neutralité de l’internet pour Net neutrality

Mot-dièse pour Hashtag

Imagette pour Thumbnail

Bogue pour Bug

Jeu vidéo publicitaire ou jeu publicitaire pour Advergame

Publicité mimétique pour Native Advertising (soit de la publicité qui se fond dans le design d’un site web)

Péage de lecture numérique pour Paywall (soit le droit d’accès payant à certains contenus numériques, comme des sites web de grands quotidiens, par exemple)

Évidemment, toutes ces traductions ne sont pas obligatoires. Mais elles sont néanmoins à retrouver sur le site de la Commission d’enrichissement de la langue française.