On en sait plus sur les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra

Sur son compte Twitter, un certain " FrontTron " a publié une série d’informations techniques concernant l’écran, la caméra, la batterie et le processeur des trois modèles attendus. Voici ce qu’il faut en retenir.

S22 (Rainbow) R=Base, G=Plus, B=Ultra Display ( https://t.co/D3piZX1AkS ) R: 6.06" LTPS G: 6.55" LTPS B: 6.81" LTPO Camera No UPC in S22 Series R/G: 50(w)+12(t)+12(uw) B: 108(w)+12(t)+12(t)+12(uw)+ https://t.co/4oglV6drjh Battery (estimate) R: 3800 G: 4600 B: 5000 (1/2)

L’écran

Les deux premiers modèles (S22 et S22 Plus) disposeront d’une dalle OLED LTPS, là où le S22 Ultra profitera d’une dalle OLED LTPO. Du côté des diagonales, on annonce du 6,06 pouces pour le modèle de base, 6,55 pouces pour le plus et 6,81 pouces pour l’Ultra.

L’appareil photo

FrontTron annonce un capteur principal de 50 MP pour le S22 et S22 Plus, et 108 MP pour l’Ultra. Les deux autres capteurs, à savoir un grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP seront présents sur les trois modèles. Enfin, le S22 Ultra proposera un autofocus laser.

La batterie

Côté batterie, on parle d’une puissance de 3800 mA h pour le S22, 4600 mA h pour le S22 Plus et 5000 mA h pour l’Ultra. FrontTron indique cependant qu’il s’agit d’estimations, mais globalement, Samsung fait moins bien que sur la génération précédente, bien que la surcouche Android du constructeur pourrait améliorer la consommation d’énergie.

Le processeur

Enfin, le S22 embarquera une puce Exynos 2200 en Europe, et un Snapdragon 898 dans le reste du monde.