On connaît le prix des Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Pour rappel, le S21 et S21+ disposeront d’un bloc photo doté de trois capteurs , et d’un flash situé juste à côté. On retrouvera un capteur grand-angle de 12 MP, un capteur ultra-grand-angle de 12 MP et un capteur telephoto de 64 MP.

Côté technique, le S21 et S21+ proposeront une dalle de 6,2 et 6,7 pouces et deux SoC selon les régions : le Snapdragon 888 de Qualcomm soit l'Exynos 2100 de Samsung. Le S21 Ultra disposera quant à lui d’une dalle WQHD+ de 6,8 pouces. Sa batterie sera également plus importante : 5000 mA h contre 4000 et 4800 mA h respectivement pour le S21 et S21+.

Enfin les prix révélés par le site GalaxyClub sont également connus, mais pourraient être revus à la hausse selon les pays et le taux de TVA appliqué.