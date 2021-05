On connaît la date de la prochaine Keynote d’Apple

Côté hardware, c’est-à-dire les machines et autres appareils, certaines rumeurs annoncent la présentation de nouveaux MacBook Pro , dotés d’une nouvelle puce, la M2, développée en interne. Pour rappelons, lors de la WWDC 2020, Apple avait présenté la puce M1, qui signait le divorce entre la marque à la pomme et Intel.

C’est en effet le lundi 7 juin 2021 que débutera la WWDC . À cette occasion, Apple diffusera une Keynote qui devrait faire la part belle à iOS 15 . Le nouvel OS de la firme de Cupertino sera présent aux côtés d’iPadOS, macOS et watchOS, dont on attend également les nouveautés.

La marque à la pomme a annoncé les dates de la WWDC, soit la Worldwide Developers Conference, une semaine d’événements dédiés aux développeurs. Et la semaine débutera avec une Keynote.

Concernant la rumeur, précisons que Jon Prosser n’est pas le serial leaker le plus fiable, et qu’Apple pourrait réserver ses annonces hardware pour le mois de septembre.

Une foule de conférences à suivre en ligne

Coronavirus oblige, la WWDC se tiendra exclusivement en ligne pour la deuxième fois consécutive. Hormis la Keynote, d’autres événements seront à suivre gratuitement. Notamment la cérémonie des Apple Design Awards (le 10 juin), ainsi que plus de 200 séances pour se former et approfondir ses connaissances en développement.

De quoi séduire les développeurs qui travaillent sur les différentes plateformes de la marque à la pomme, et qu’Apple estime être au nombre de 30 millions.