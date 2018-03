On a testé le Nintendo Labo, pour de vrai !

Quand Nintendo lance un nouveau produit, c'est tout un truc. Surtout quand c'est une énorme série d'accessoires pour la Switch, la console best-seller de l'année dernière.

Une série d'accessoires en carton. Littéralement. L'idée est d'avoir des grandes planches de carton prédécoupées pour construire des choses assez fun, comme un robot géant, ou un piano, une canne à pêche.

On l'a testé en exclu et Tahiti et Sunny t'expliquent tout. Bref, check ça !