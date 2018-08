On a testé le Galaxy Note 9, le dernier vaisseau amiral de Samsung

Il est loin le temps du tout premier Galaxy Note, sorti fin 2011 avec son « grand » écran de 5,3 pouces. Un téléphone gigantesque pour l’époque ! Depuis lors, la taille de nos smartphones n’a cessé de grandir, n’en déplaise à certains. Les Galaxy Note n’ont pas dérogé à la règle : en sept ans, la crème de la crème de la gamme Samsung a gagné un tout petit peu plus d’un pouce de diagonale d’écran pour atteindre 6,4 pouces. La même diagonale que le Xperia Z Ultra de Sony, sorti en mi-2013 et considéré titanesque par beaucoup au moment de sa sortie.

Gare aux petites mains ! Nous n’avons rien à dire concernant la finition du téléphone qui est excellente avec du verre à l’avant et à l’arrière du téléphone, le tout entouré d’aluminium. L’écran OLED est très bien défini et on ne manquera pas de souligner la tendance prise par Samsung depuis quelque temps d’abandonner les couleurs extrêmement saturées. Il existe plusieurs modes d’ailleurs pour régler l’écran du smartphone, ainsi qu’un mode expert pour avoir une dalle réglée aux petits oignons. Toutefois… cela reste un très grand téléphone ! Tellement grand qu’il faut bien user de nos deux mains pour avoir plus de confort et éviter de le voir s’écraser contre le sol. Une bonne nouvelle quand même : s’il vient à tomber dans l’eau, le Note 9 est tout à fait résistant à une immersion à moins d’un mètre et demi de profondeur. Il résistera donc parfaitement à la météo belge (car malheureusement, l’été n’est pas éternel, surtout en Belgique…). Cette place aide toutefois à proposer une connectique assez complète. Le tiroir en haut du Note 9 fait découvrir deux emplacements pour carte nano SIM. Pratique si vous devez recourir à un opérateur mobile lors de vos déplacements, mais que vous souhaitez garder un accès à votre numéro belge. Si vous n’en avez pas l’utilité, le deuxième emplacement peut recevoir une carte SD pour étendre l’espace de stockage du smartphone. (On ne sait jamais : si vous êtes à l’étroit dans les 128 ou 512 Go de stockage en fonction du modèle…) Côté connectique, le port USB-C vous permettra de relier le Note 9 à un ordinateur ou tout simplement recharger le téléphone (si vous n’avez pas encore succombé aux charmes de la recharge sans fil). Une nouvelle qui ravira tous les acharnés des casques et écouteurs filaires : Samsung campe sur sa position et maintient la prise jack à côté de l’USB-C.

Qui dit Note, dit stylet Le Galaxy Note 9, accompagné de son fidèle compagnon : le S Pen - © Antoine Libotte - RTBF Une des caractéristiques de la gamme Galaxy Note est la présence d’un stylet, le « S Pen », qui se loge dans la partie inférieure droite du téléphone. Cette année, le stylet permet plus de fonctionnalités, grâce à une connexion en Bluetooth, comme permettre de mettre en pause et reprendre la lecture d’un média, passer l’app « Caméra » en mode selfie et le déclencher l’appareil à distance ou bien encore s’en servir comme télécommande d’une présentation. Une fois celui-ci dégainé, plusieurs options s’offrent à vous : prendre des notes à la volée, dessiner, capturer une partie de l’écran afin d’en faire un GIF animé, traduire du texte ou encore défiler dans des applications compatibles. On notera également la possibilité de remplacer le clavier par l’écriture manuscrite avec ce stylet. La reconnaissance de l’écriture est assez impressionnante : même lorsqu’on ne s’applique pas vraiment pour écrire correctement certaines lettres, celles-ci sont très souvent correctement reconstituées. Beaucoup de ces fonctionnalités restent quand même gadget. Si la prise de note au stylet ou le remplacement du clavier tactile peut séduire les personnes qui préfèrent le tracé de l’écriture manuscrite aux frappes de doigts sur une surface de verre, le recours aux fonctions de création de GIF, de messages animés ou de dessins à colorier risque d’être plus anecdotique. On comprend tout à fait la démarche de Samsung. L’utilisation du stylet dans toutes ces situations est évidente, mais certaines fonctions sont passibles d’être reléguées au second plan. Un autre bémol également concernant la connexion entre le S Pen et le Note 9 : durant notre test d'une semaine et demie, le téléphone nous a demandé par deux fois une reconnexion avec le stylet. On espère qu'une mise à jour logicielle améliorera la fiabilité de cette connexion.

Le Note 9 ouvre l’œil iPhone 8 Plus à gauche, Galaxy Note 9 à droite. Dans ce test en extérieur, on constate que le contraste est mieux géré par l'iPhone. On a l'impression qu'un voile est placé devant l'objectif du Note 9. - © Antoine Libotte - RTBF iPhone 8 Plus à gauche, Galaxy Note 9 à droite. Dans ce test en intérieur, le Note 9 reprend la main : les couleurs sont plus fidèles à la réalité et on arrive à lire distinctement ce qui est marqué sur la tranche des livres en arrière-plan. L'image produite par le 8 Plus est mieux exposée. - © Antoine Libotte - RTBF Niveau photo : le Note 9 se range aux côtés des autres appareils qui composent l’état de l’art du marché : appareil photo 12 mégapixels avec une double optique à l’arrière permettant de faire un zoom optique à 2x. Les photos sont dans l’ensemble excellentes, même si on pourrait reprocher que le traitement électronique des photos exagère pas mal sur la netteté. Côté vidéo, le Note 9 peut filmer jusqu’en ultra haute définition à 60 images par seconde. Là aussi, le rendu est très bon, mais le smartphone prévient que certaines fonctionnalités sont désactivées dans les réglages les plus élevés, notamment concernant l’autofocus ou la stabilisation vidéo. Le Note 9 intègre une fonctionnalité de « Super slow-motion » qui filme à 960 images par seconde pour réaliser des effets de ralenti. Cette fonction est basée sur la détection de mouvements pour lancer le ralenti afin d’éviter que le fichier créé in fine ne soit trop lourd. Las, le téléphone détecte assez mal quand l’action débute et, en général, il faut s’y reprendre à plusieurs fois pour obtenir l’effet escompté. Au niveau de la caméra frontale de 8 mégapixels, celle-ci sera mise à contribution lors de vos plus beaux selfies (avec effets lissage de peau ou pas, à vous de choisir !), mais permet également la reconnaissance faciale qui, combinée à la reconnaissance de l’iris, permet de déverrouiller le Note 9 en un clin d’œil. Cette manière de déverrouiller son smartphone est bluffante de rapidité : à peine sorti de veille, il suffit de regarder le téléphone pour qu’il se déverrouille comme par magie. L’effet est renforcé par le fait que l’on ne doive exercer aucune action supplémentaire sur l’écran, contrairement par exemple à l’iPhone X qui requiert que l’on glisse le doigt du bas vers le haut de l’écran. On notera que, comme tout téléphone intégrant la reconnaissance faciale, il faut bien regarder le téléphone en face pour le déverrouiller. Avec cette méthode, il n’est plus possible de simplement déverrouiller l’appareil posé sur la table près de soi ; il faut prendre l’objet et bien le placer face au visage. Évidemment, il y a toujours d’autres possibilités pour le déverrouillage, comme le schéma, le code PIN, le mot de passe ou encore le capteur d’empreintes digitales, à l’arrière. Celui-ci a été déplacé sous les objectifs de l’appareil photo et est lui aussi très rapide et peut déverrouiller le téléphone sans passer par la case « Écran de verrouillage ».

Du très bon… mais aussi du moins bon Le Galaxy Note 9 comparé à un iPad 9,7 pouces - © Antoine Libotte - RTBF Nous ne reviendrons pas sur la puissance du téléphone (tout est extrêmement fluide malgré une importante charge processeur, notamment à l’installation) ou encore sur le son stéréo d’assez bonne qualité pour un téléphone. La batterie de 4000mAh vous permettra de tenir la journée sans problème ou encore la réception des différents réseaux. En comparaison : l’iPhone 8 Plus a une batterie de 2691mAh, le Galaxy Note 8 3300mAh et il fait jeu égal avec les Huawei P20 Pro et Mate 10 Pro. Par ailleurs, le chargeur rapide fourni dans la boite recharge assez rapidement le Note 9 malgré son imposante batterie : une grosse heure sur le secteur permettra de tenir une journée sans souci. Malgré tous ces bons points qui font que nous avons pris du plaisir à tester ce Note 9, il y a quelques éléments qui pourraient encore être améliorés. Nous pensons notamment au bouton destiné à Bixby Voice sur lequel on appuie trop souvent par mégarde quand on veut baisser le volume et qui active un service qui n’est toujours pas disponible en français. Nous pensons également à ces applications en double sur le téléphone (surtout quand on restaure depuis un autre appareil Android) : on se retrouve avec deux navigateurs, deux calculatrices, deux agendas… pour au final accéder au même contenu. Enfin, nous pourrions souligner le processus de première initialisation du téléphone qui est de plus en plus long d’année en année, car il y a de plus en plus de choses à configurer à la sortie de la boite, mais aussi le long délai entre l’allumage du téléphone et l’affichage des premières notifications…