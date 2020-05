Oculus Quest : Facebook planche sur une version plus compacte de son casque de VR

Selon Bloomberg, le successeur de l’Oculus Quest serait plus petit, plus léger et proposerait un taux de rafraichissement plus élevé que son prédécesseur.

La nouvelle version de l’Oculus Quest serait 10 à 15% plus compacte et perdrait 120 grammes, passant de 570 grammes actuellement à 450 grammes. Le taux de rafraichissement passerait quant à lui de 60 Hz à 90 Hz, voire 120 Hz, Facebook n’ayant pas encore pris de décision définitive à ce sujet. Enfin, Bloomberg annonce que les contrôleurs seraient également repensés, afin d’être plus confortables que les actuels Oculus Touch.

Parmi les défauts reprochés à la première version de l’Oculus Quest, qui pour rappel est un casque de réalité virtuelle fonctionnant indépendamment d’un PC, la qualité de l’image et le confort étaient souvent pointés du doigt. Si les rumeurs de Bloomberg disent vrai, Facebook semblerait donc se focaliser en premier lieu sur la correction de ces problèmes.

Toujours selon Bloomberg, Facebook prévoyait de dévoiler le nouveau modèle d’ici la fin de l’année. Mais sa production pourrait avoir été chamboulée par la crise de coronavirus, ce qui indiquerait un lancement en 2021.

Actuellement, l’Oculus Quest est toujours disponible au prix de 449 euros en version 64 Go, et 549 euros en version 128 Go.