Nouvelles conditions d’utilisation : WhatsApp change une fois de plus d’avis

Mais WhatsApp n’abandonne pas son projet initial pour autant. Ainsi, au fil des semaines, un rappel destiné aux personnes “qui n'ont pas encore eu l'occasion de prendre connaissance de cette mise à jour et qui ne l’ont pas encore acceptée” finira par devenir récurrent .

C’est en quelque sorte le nouveau message de WhatsApp. Dans une nouvelle FAQ, la messagerie appartenant à Facebook annonce que “le 15 mai, WhatsApp continuera de fonctionner normalement et personne ne verra son compte supprimé suite à cette mise à jour .”

Que se passera-t-il ensuite ?

WhatsApp limitera tout simplement certaines fonctionnalités, ce qui aura pour but de vous forcer à accepter la mise à jour.

La messagerie explique notamment que vous ne pourrez pas accéder à votre liste de discussions, mais vous aurez toujours la possibilité de répondre aux appels téléphoniques et vidéo entrants.

Ensuite, vous ne pourrez plus recevoir d'appels entrants ou de notifications, et WhatsApp cessera d'envoyer des messages et des appels sur votre téléphone.

Et si vous n’acceptez toujours pas ces nouvelles conditions d’utilisation il ne vous restera plus qu’à télécharger vos informations et de choisir une nouvelle messagerie, comme Telegram ou Signal.