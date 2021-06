Nouveautés iOS 15 : FaceTime, iMessages, Focus !

Du côté de la messagerie, il sera possible de partager des liens Apple News, Apple Music, Safari, Podcasts, Apple TV ou des photos plus simplement avec vos contacts.

Focus

Autre nouveauté d’iOS 15 : un mode focus. De quoi indiquer à votre téléphone que vous êtes en voiture, ou au travail, ou encore que vous dormez. Cela avertira vos contacts, et limitera les applications présentes sur votre écran d’accueil (lorsque vous avez besoin de vous concentrer, par exemple).

Live Text

Cette nouvelle option permet de retrouver du texte dans une photo. Ou directement lors de la prise d’une photo via l’appareil photo, et de l’extraire, pour la copier et la coller, par exemple. Sept langues, dont le français, sont disponibles.

Apple reconnaît également des détails sur vos photos (race d’un chien, type de plante, oeuvres d’art, monuments, etc.)

Photos Memories

La firme de Cupertino ajoute Apple Music à l’application Photos. Ce qui permet de créer des vidéos souvenirs rythmées par des chansons choisies pour vous.

Wallet

Enfin, du côté de l’application Wallet, Apple ajoute de quoi déverrouiller votre maison, votre chambre d’hôtel et même votre bureau, depuis votre iPhone. Et dans plusieurs états participants aux États-Unis, il sera même possible d’y inclure la carte d’identité.