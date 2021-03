Nouveau record pour une copie scellée de Super Mario Bros

Après le précédant record, établi en juillet 2020, une nouvelle copie de Super Mario Bros. bat un nouveau record aux enchères.

Troisième record d’affilé

Le jeu de Nintendo continue de séduire les acheteurs. Pour rappel, une première copie avait été vendue en 2019, pour 100 150 dollars. Un an plus tard, une autre copie avait atteint les 114 000 dollars. Et cette fois, on est au-dessus des 300 000 dollars, et l’enchère n’est pas encore terminée.

C’est donc un nouveau record pour les premières aventures du plombier (si on ne compte pas l’apparition de “Jumpman” dans Donkey Kong en 1981), qui a récemment fêté ses 35 ans. Actuellement, la copie de la version américaine du jeu est à 310 000 dollars sur le site de Heritage Auctions, et coûtera à l’acheteur 372 000 dollars au minimum en comptant les frais.