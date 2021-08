Nouveau record historique pour Grand Theft Auto V

Alors que Grand Theft Auto VI se fait attendre, et que GTA V Next-Gen est très attendu, la franchise de Rockstar Games franchit un nouveau cap.

Rien n’arrête GTA V

Le jeu, sorti en septembre 2013 sur Xbox One et PlayStation 3, continue de séduire les joueurs. En effet, GTA V a dépassé le cap des 150 millions d’unités écoulées. Un record incroyable qui devrait être explosé cet hiver, lors de la sortie du titre sur PlayStation 5 et Xbox X/S.

Lire aussi : PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en août 2021

Selon l’éditeur Take Two, GTA V a séduit 5 millions de nouveaux joueurs au premier trimestre 2021, ainsi qu’au second trimestre. Au total, la franchise Grand Theft Auto, c’est pas moins de 350 millions d’unités vendues depuis 1997, date à laquelle Rockstar a publié GTA premier du nom.

Du côté de GTA Online, c’est également un succès. La déclinaison, désormais disponible en version stand-alone, a attiré 72% de nouveaux joueurs lors du second trimestre 2021.