Nostalgique du Walkman ? Voici la version Bluetooth !

La cible visée est sans doute réduite (soit une personne qui écoute toujours des cassettes audio ET qui a également besoin de le faire à l'extérieur), mais Nihm a d'ores et déjà réussi son pari. L'entreprise avait besoin de 11 423 euros pour atteindre son objectif. Et à l'heure où sont écrites ces lignes, 549 personnes ont déjà soutenu le projet, 28 jours avant la fin de la campagne, pour un total de 40 758 euros récoltés.

Bon, le postulat de départ est plutôt étrange, mais soit : imaginez un lecteur de cassette portable, mais compatible avec la technologie Bluetooth. C'est le pari relevé par l'entreprise Nihm, avec le "It's Ok", actuellement présenté sur Kickstarter.

Côté technique, le "It's Ok" est donc le premier lecteur de cassettes portable certifié Bluetooth 5.0. Ce qui permet de l'utiliser avec des écouteurs sans fils, ou bien de le connecter à une enceinte (pour profiter au mieux du son merveilleux d'une cassette audio...). Et pour les plus nostalgiques, l'appareil propose également un port jack 3,5 mm et fonctionne grâce à deux piles AA.

Alors, après le retour du vinyle, faut-il s'attendre à celui de la cassette audio ? Rien n'est moins sûr. Mais si vous êtes convaincu, vous avez jusqu'à la fin du mois pour participer à la campagne Kickstarter. Le "It's Ok" sera livré en décembre.