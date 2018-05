Mais inutile de faire durer plus longtemps ce suspense qui n'en est pas vraiment un : les réponses fournies par Siri à propos de la WWDC datent de 2017. Des petits malins se sont en effet amusés à poser des questions à Siri, à propos de la conférence qu'Apple tiendra en juin, et ont ensuite partagé leur "incroyable découverte".

Non, Siri n'a pas dévoilé de secrets sur la prochaine conférence d'Apple - © Image : MacGeneration

Il ne fallait pourtant pas chercher bien loin pour savoir que ces réponses datent de la précédente conférence. En effet, Apple avait annoncé en 2017 une voix plus naturelle pour Siri, basée sur l'apprentissage profond (deep learning), d'où la première réponse.

La deuxième réponse fait référence aux améliorations qu'a connu Siri ces derniers mois (améliorations minimes face aux progrès de la concurrence, mais soit). Enfin, la troisième réponse est sans aucun doute la plus évidente : Siri parle du HomePod, l'enceinte connectée d'Apple, qui est donc mate et... recouverte de maille. On ne peut pas faire plus limpide.

Évidemment, rien ne dit que Siri ne deviendra pas plus "intelligente" après l'édition 2018 de la WWDC. Mais en attendant, il faudra prendre son mal en patience, et se contenter d'un Siri qui confond WWDC 2018 et WWDC 2017...