Nintendo Switch : un simple bout de carton pour régler le problème du Joy-Con Drift ?

Ce n’est un secret pour personne : les manettes de la Nintendo Switch sont victimes depuis plusieurs années d’un souci, baptisé Joy-Con Drift, qui cause des mouvements non désirés dans les jeux. Et si Nintendo ne fait rien, les joueurs eux se débrouillent comme ils le peuvent.

Un petit bout de carton

C’est l’idée d’un certain Victorstk, qui, sur sa chaîne YouTube VK's Channel (où on ne trouve qu’une seule vidéo), explique comment il est parvenu à régler le Joy-Con Drift.

Selon ce développeur, il suffirait d’appliquer une petite pression à côté du joystick souffrant de drift pour régler le problème. Et afin de ne pas garder les manettes ouvertes en permanence, un simple bout de carton suffit à exercer cette pression et donc à faire disparaître ce souci que Nintendo peine à corriger.

Toujours selon Victorstk, la manette, du moins quand elle est neuve, est évidemment épargnée, car un petit support métallique se charge de maintenir le joystick en place. Mais avec le temps et les pressions répétées, le support s’assouplit et ne permet plus de maintenir correctement le joystick.

En attendant une solution de la part de Big N (ce qui ne risque pas d’arriver de sitôt, la nouvelle Switch OLED utilisant les mêmes joy-con qu’avant), le youtubeur vous conseille donc d’intercaler un petit bout de carton d’une épaisseur d’un millimètre pour régler le problème.

La manœuvre nécessite de démonter les joy-cons, ce qui n’est pas autorisé par la garantie de Nintendo. C’est donc à vos risques et périls. Mais si votre console commence à dater et le drift est vraiment handicapant, vous pouvez au moins jeter un oeil à la vidéo.