Nintendo Switch Online : Voici la liste des prochains jeux NES offerts

Les abonnés au service de jeu en ligne de Nintendo reçoivent chaque mois une sélection de classiques de la NES. Aux vingt titres déjà disponibles s’ajouteront 9 nouveaux jeux d’ici la fin de l’année.

Si vous avez craqué pour l’abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez déjà revisiter des classiques tels que Balloon Fight, Baseball, Donkey Kong, Double Dragon, Dr. Mario, Excitebike, Ghosts'n Goblins, Gradius, Ice Climber, Ice Hockey, The Legend of Zelda, Mario Bros., Pro Wrestling, River City Ransom, Soccer, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, Tennis et Yoshi.