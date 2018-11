Nintendo Switch Online : Voici la liste des jeux NES offerts en novembre

Mais Nintendo ne s’arrête pas là puisque la prochaine livraison aura lieu le 14 novembre prochain. Au programme, trois jeux : TwinBee , un shoot’em up vertical jouable pour la première fois à deux en ligne; le premier (très bon) épisode de la saga Metroid ; et le jeu de plateformes Mighty Bomb Jack .

Si vous avez craqué pour l’abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez déjà revisiter des classiques tels que Balloon Fight, Baseball, Donkey Kong, Double Dragon, Dr. Mario, Excitebike, Ghosts'n Goblins, Gradius, Ice Climber, Ice Hockey, The Legend of Zelda, Mario Bros., Pro Wrestling, River City Ransom, Soccer, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, Tennis, Yoshi, Solomon’s Key, NES Open Tournament Golf et Super Dodge Ball.

Rappelons que le service de Nintendo offre la possibilité de sauvegarder à n’importe quel moment et que certains jeux multijoueurs sont jouables en ligne. Et que la liste des jeux de décembre est déjà connue : Wario’s Woods, Ninja Gaiden et Adventures of Lolo.