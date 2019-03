Nintendo Switch Online : Voici la liste des jeux NES offerts en mars

Les abonnés au service de jeu en ligne de Nintendo reçoivent chaque mois une sélection de classiques de la NES. Aux trente et un titres déjà disponibles s’ajoutent 2 nouveaux jeux en ce mois de mars.

Si vous avez craqué pour l’abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez déjà revisiter des classiques tels que Balloon Fight, Baseball, Blaster Master, Donkey Kong, Double Dragon, Dr. Mario, Excitebike, Ghosts'n Goblins, Gradius, Ice Climber, Ice Hockey, The Legend of Zelda, Mario Bros., Metroid, Mighty Bomb Jack, Pro Wrestling, River City Ransom, Soccer, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, Tennis, TwinBee, Yoshi, Solomon’s Key, NES Open Tournament Golf, Super Dodge Ball, Wario’s Woods, Ninja Gaiden, Adventures of Lolo, Zelda II : The Adventure of Link, Super Mario Bros 2 et Kirby's Adventure.

Mais Nintendo ne s’arrête pas là puisque la prochaine livraison aura lieu le mercredi 13 mars prochain. Au programme, deux jeux :

Kid Icarus

Autre franchise à succès de Nintendo, Kid Icarus mêle action et plate-forme. Le jeu, développé par l'équipe du premier Metroid, vous permet d'incarner Pit dans sa toute première aventure. Sorti en 1987 en Europe, la série Kid Icarus ne connaitra que deux suites : Of Myths and Monsters en 1992, et Kid Icarus : Uprising en 2012.

StarTropics

StarTropics se présente comme un jeu d'aventure assez proche de Zelda. Le jeu, sorti en 1990 aux États-Unis, n'est sorti qu'en 1992 chez nous. Trop tard pour en faire un succès. Qu'à cela ne tienne, voici une bonne occasion de redécouvrir ce titre, où vous incarnez Mike, un héros armé d'un... yo-yo.

Rappelons que les jeux NES offerts sur le service de Nintendo permettent de sauvegarder à n’importe quel moment et que certains jeux multijoueurs sont jouables en ligne. Le Nintendo Switch Online coûte 3,99 euros par mois, ou 19,99 euros pour un an.