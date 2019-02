Nintendo Switch Online : Voici la liste des jeux NES offerts en février

Les abonnés au service de jeu en ligne de Nintendo reçoivent chaque mois une sélection de classiques de la NES. Aux trente et un titres déjà disponibles s’ajoutent 2 nouveaux jeux en ce mois de février.

Si vous avez craqué pour l’abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez déjà revisiter des classiques tels que Balloon Fight, Baseball, Blaster Master, Donkey Kong, Double Dragon, Dr. Mario, Excitebike, Ghosts'n Goblins, Gradius, Ice Climber, Ice Hockey, The Legend of Zelda, Mario Bros., Metroid, Mighty Bomb Jack, Pro Wrestling, River City Ransom, Soccer, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, Tennis, TwinBee, Yoshi, Solomon’s Key, NES Open Tournament Golf, Super Dodge Ball, Wario’s Woods, Ninja Gaiden, Adventures of Lolo et Zelda II : The Adventure of Link.

Mais Nintendo ne s’arrête pas là puisque la prochaine livraison aura lieu le mercredi 13 février prochain. Au programme, deux jeux :

Super Mario Bros 2

Sorti en 1989 sur la NES, Super Mario Bros 2 n'est pas la véritable suite de Super Mario Bros (déjà proposé dans l'abonnement Switch Online). Ce qu'on appelle Super Mario Bros 2 en occident est en réalité une adaptation du jeu Yume Kōjō: Doki Doki Panic, dont les personnages ont été remplacés par ceux de l'univers Mario. La vraie suite s'appelle Super Mario Bros.: The Lost Levels, que Nintendo proposera sans doute dans les mois à venir.

Kirby's Adventure

Le deuxième volet des aventures de Kirby a vu le jour sur NES en 1993, soit un an après Kirby's Dream Land, sorti en 1992 sur Game Boy et qui introduisait pour la première fois le personnage créé par Masahiro Sakurai.

Rappelons que les jeux NES offerts sur le service de Nintendo permettent de sauvegarder à n’importe quel moment et que certains jeux multijoueurs sont jouables en ligne. Le Nintendo Switch Online coûte 3,99 euros par mois, ou 19,99 euros pour un an.