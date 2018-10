Nintendo Switch Online : une version simplifiée de Zelda est disponible sur le service en ligne

Ce mercredi 10 octobre, Nintendo n’a pas proposé comme prévu trois nouveaux jeux NES aux abonnés du service Nintendo Switch Online, mais bien quatre.

Les jeux attendus en ce mois d’octobre, à savoir Solomon's Key, NES Open Tournament Golf et Super Dodge Ball, sont bien de la partie. Mais Nintendo a profité de cette nouvelle livraison de jeux NES pour proposer une nouvelle version de Zelda.

Baptisée The Legend of Zelda : Dépensez sans compter !, cette version modifiée du classique de 1987 vous permettra de débuter l’aventure avec divers objets bien utiles, tels que l’épée blanche, l’anneau bleu et le bracelet de puissance, le bouclier magique ainsi que de nombreux rubis. “Dans cette version modifiée de The Legend of Zelda, vous commencez l’aventure avec un porte-monnaie bien rempli et un équipement complet (…) Si Ganon vous donne quand même du fil à retordre, retournez faire des emplettes au magasin et refaites le plein d’objets”, peut-on lire dans la description officielle du jeu.