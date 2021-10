Nintendo Switch Online : les jeux N64 seront disponibles en 60 Hz

Les jeux Nintendo 64 rejoindront bientôt les catalogues NES et Super NES de l’abonnement Switch Online. Et bonne nouvelle, il ne faudra pas faire de choix entre le 50 et le 60 Hz.

En effet, les jeux seront disponibles en 60 Hz, c’est à dire la norme d’affichage américaine et japonaise de l’époque, qui offre une meilleure fluidité comparée au 50 Hz habituel en Europe à cette époque. Comme l’explique Nintendo, " Tous les jeux Nintendo 64 inclus dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont disponibles en version nord-américaine/60 Hz. Certains titres sont aussi disponibles en version PAL européenne, avec la possibilité de choisir la langue du jeu. "