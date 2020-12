Nintendo Switch Online : la trilogie Donkey Kong Country est enfin complète

Les abonnés au service de jeu en ligne de Nintendo reçoivent régulièrement une sélection de classiques de la NES, et depuis septembre 2019, de la SNES. À la quarantaine de titres déjà disponibles s’ajoutent 5 nouveaux jeux en ce mois de septembre.

Si vous avez craqué pour l’abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez déjà revisiter des classiques tels que Donkey Kong, Double Dragon II, Kid Icarus, Kirby Adventure, Metroid, Dr Mario, The Legend of Zelda ou Mario Bros sur NES.

Et depuis le mois de septembre 2019, vous pouvez également rejouer à des classiques de la Super Nintendo, comme The Legend of Zelda : A Link to the Past, Super Mario World, StarFox, Kirby's Dreamland 3 ou Super Metroid.

Mais Nintendo ne s’arrête pas là puisque la prochaine livraison a lieu d'ici quelques jours. Au programme, cinq jeux, un sur NES et quatre sur SNES.