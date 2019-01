Nintendo Switch Online : L’arrivée de jeux SNES se précise

L’abonnement de Nintendo, nécessaire pour jouer en ligne, offre chaque mois une sélection de jeux issus du large catalogue de la NES. Mais les jeux Super NES ne sont pas loin.

On pouvait s’en douter, Nintendo ne va pas se contenter d’offrir chaque mois des jeux NES, surtout quand on connaît la qualité du catalogue SNES. Et la trouvaille d’un certain Kapu, un utilisateur de Twitter, semble confirmer l’arrivée prochaine de titres comme Super Mario World, Contra 2 ou Yoshi’s Island sur la console virtuelle de la Switch.

En fouillant dans le code du service Nintendo Switch Online, Kapu a découvert une liste de 22 jeux Super NES, qui pourraient être proposés aux abonnés, à raison de deux ou trois titres par mois, comme c’est actuellement le cas avec le catalogue NES.

Voici la liste publiée par Kapu :

Breath of Fire 2

Contra 3

Demon's Crest

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby's Dream Course

Kirby's Dream Land 3

Legend of Zelda: Link to the Past

Pilotwings

Pop'n Twinbee

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out

Super Soccer

The Legend of the Mystical Ninja

Yoshi's Island

Nintendo a déjà annoncé que la NES et SNES Classic Mini ne seraient plus produites et qu’une Nintendo 64 Mini serait peu probable. L’arrivée de jeux SNES sur la Switch confirme donc que désormais, l’émulation d'anciennes consoles du groupe nippon se fera en ligne et non pas via des versions physiques miniatures aux catalogues limités. Techniquement, Nintendo pourrait donc proposer, un jour, des jeux cultes comme Super Mario 64 sorti sur la N64 ou Luigi’s Mansion, Super Mario Sunshine ou The Legend of Zelda : The Wind Walker, sorti sur Game Cube.

Pour rappel, depuis le lancement du Nintendo Switch Online, les abonnés ont déjà reçu des classiques NES tels que Balloon Fight, Baseball, Donkey Kong, Double Dragon, Dr. Mario, Excitebike, Ghosts'n Goblins, Gradius, Ice Climber, Ice Hockey, The Legend of Zelda, Mario Bros., Metroid, Mighty Bomb Jack, Pro Wrestling, River City Ransom, Soccer, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, Tennis, TwinBee, Yoshi, Solomon’s Key, NES Open Tournament Golf, Super Dodge Ball, Wario’s Woods, Ninja Gaiden, Adventures of Lolo, Blaster Master et Zelda II : The Adventure of Link