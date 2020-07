Nintendo Switch Online : découvrez Donkey Kong Country et les autres jeux offerts en juillet 2020

Les abonnés au service de jeu en ligne de Nintendo reçoivent régulièrement une sélection de classiques de la NES, et depuis septembre 2019, de la SNES. À la quarantaine de titres déjà disponibles s’ajoutent 3 nouveaux jeux en ce mois de juillet. Si vous avez craqué pour l’abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez déjà revisiter des classiques tels que Donkey Kong, Double Dragon II, Kid Icarus, Kirby Adventure, Metroid, Dr Mario, The Legend of Zelda ou Mario bros sur NES. Et depuis le mois de septembre 2019, vous pouvez également rejouer à des classiques de la Super Nintendo, comme The Legend of Zelda : A Link to the Past, Super Mario World, StarFox, Kirby’s Dreamland 3 ou Super Metroid. Mais Nintendo ne s’arrête pas là puisque la prochaine livraison a lieu d’ici quelques jours. Au programme, trois jeux, un sur NES et deux sur SNES. Et pas des moindres : Immortal (NES)

(NES) Natsume Championship Wrestling (SNES)

(SNES) Donkey Kong Country (SNES)

Et oui, à la surprise générale, Nintendo offre le jeu culte de 1994, développé par le studio Rare (depuis racheté par Microsoft). Une excellente nouvelle qui signifie peut-être que les suites (Donkey Kong Country 2 : Diddy’s Kong Quest et Donkey Kong Country 3 : Dixie Kong’s Double Trouble !) seront bientôt proposées. Et si vous n’y avez plus joué depuis un certain temps, voici une courte vidéo qui vous permettra de gagner des vies supplémentaires avec le personnage de Diddy, de commencer le jeu avec 50 vies ou encore de découvrir des zones cachées.