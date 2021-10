Nintendo Switch OLED : ne retirez surtout pas le film de protection !

Si vous avez craqué pour la nouvelle Switch OLED de Nintendo (notre test est à découvrir par ici), vous remarquerez peut-être la présence d’un film de protection sur l’écran, qu’il est déconseillé d’enlever.

Comme le signale le site The Verge, la nouvelle version de la console de Nintendo est en effet livrée avec un “film adhésif anti-dispersion”. Son but est double : protéger des éraflures, certes, mais surtout empêcher la vitre de se briser en plusieurs morceaux et voler en éclats.

Car contrairement à la Switch première du nom, ou la Switch Lite, la version OLED est dépourvue d’un écran en plastique. Nintendo a en effet opté pour un écran en verre, d’où cette protection supplémentaire. À titre personnel nous n’avons pas remarqué la présence de ce film, il ne nous est donc pas venu à l’esprit de le retirer. Mais cela n’empêche pas Nintendo de prendre les devants dans le manuel de la console en rappelant qu’il ne faut pas enlever cette protection.