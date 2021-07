Nintendo Switch OLED : le nouveau dock sera en vente séparément

Nintendo a confirmé que le dock qui accompagnera la nouvelle Switch OLED pourra être acheté séparément, pour tous ceux qui ne souhaitent pas craquer pour le nouveau modèle de la console.

Un dock plus arrondi

Concrètement, le nouveau dock ne révolutionne pas la connexion de la console à un téléviseur, mais son look plus arrondi pourra plaire aux joueurs. Surtout, son grand avantage par rapport à la version actuelle est de disposer d’un port Ethernet. Pratique pour ceux qui ne disposent pas d’un WiFi assez puissant pour supporter des sessions de jeu en ligne.

Le dock sera disponible en deux couleurs : noir ou blanc, et sera donc compatible avec la Switch OLED ainsi qu’avec le premier modèle de la Switch. La Switch Lite quant à elle ne peut toujours pas être branchée à un écran.

Le dock sera en vente exclusivement sur le Nintendo Store. Ne vous attendez donc pas à le retrouver sur les étalages des vendeurs tiers. Il sera de plus livré sans câble HDMI et adaptateur secteur. Son prix est inconnu pour l’instant, mais sachez que le dock de la première Swich est vendu aux alentours de 60 dollars.

Quid de la Switch Pro ?

Et cette fameuse Switch Pro que tout le monde attendait ? Pourrait-elle voir le jour, malgré la sortie surprise de cette Switch OLED ? Et bien selon des analystes, une déclinaison plus puissante est toujours possible.

Comme l’expliquent Matthew Kanterman et Nathan Naidu de Bloomberg Intelligence, “la Switch mise à jour avec un écran OLED proposée par Nintendo ne va pas, selon nous, catalyser des ventes aussi fortes que l'aurait fait la Switch Pro dont parlait la rumeur étant donné qu'elle maintient le même niveau graphique que la Switch originale. Une Switch Pro avec des graphismes en 4K va peut-être devoir attendre l'année fiscale 2023 et l'arrivée de la suite de Zelda Breath of the Wild et d'autres jeux clés.”

Wait and see donc, comme on dit dans ces cas-là.