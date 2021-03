Nintendo Switch : le nouveau modèle se confirme

Nintendo pourrait commercialiser une nouvelle version de sa Switch dans le courant de l’année.

Enfin de la 4K

Selon Bloomberg, le nouveau modèle serait doté d’un écran OLED de 7 pouces, contre 6,2 pouces actuellement (et 5,5 pouces sur la Switch Lite). L’écran conserverait cependant sa définition de 720p en mode portable, mais la console serait en mesure de diffuser des graphismes 4K une fois connectée à un téléviseur.

“Cela pourrait intensifier une plainte de longue date des développeurs, qui ont du mal à gérer les différences de résolution entre le mode portable et le mode connecté de la console. La différence serait encore plus importante avec ce modèle”, précise Bloomberg.

Lire aussi : Nintendo : l’après-Switch se prépare

Une console plus fine

L’écran serait produit par Samsung Display, et ce dès le mois de juin. Nintendo souhaiterait produire un peu moins d’un million d’exemplaires par mois, selon des sources anonymes. L’écran serait ensuite envoyé courant juillet afin d’être assemblé, et la nouvelle console pourrait voir le jour pour les fêtes de fin d’année.

“La sortie d'une version plus premium de la console de Nintendo, avec un affichage OLED et un support 4K, pour la saison des fêtes de fin d’année permettrait de soutenir les ventes pour l’année fiscale 2022 et d’étendre le cycle de vie de la Switch pour plusieurs années”, expliquent Matthew Kanterman et Nathan Naidu, deux analystes chez Bloomberg Intelligence.

Enfin, Bloomberg annonce que si la Switch de change pas de look, la présence d’un écran OLED pourrait malgré tout permettre d’affiner la console.