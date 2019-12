Nintendo Switch : Le magazine 60 millions de consommateurs juge la console trop fragile

L'équivalent français de Test-Achats pointe du doigt la fragilité de la console de Nintendo, et le prix élevé des réparations.

60 millions de consommateurs a ajouté la Switch dans sa liste des Cactus d'Or, qui regroupe les produits les plus fragiles de l'année. La faute notamment au problème dit du "Joy-Con Drift", surnom donné au phénomène qui causerait des mouvements non désirés dans les jeux, sans toucher les manettes détachables, les fameuses "Joy-Con" comme les appelle Nintendo.

Un recours collectif avait d'ailleurs été déposé en juillet aux États-Unis, ce qui avait poussé Nintendo à réagir :

Chez Nintendo, nous sommes fiers de créer des produits de qualité, et de leur apporter continuellement des améliorations. Nous sommes conscients que certains Joy-Con ne répondent pas correctement. Nous voulons que nos clients prennent du plaisir sur la Nintendo Switch, et si quoi que ce soit venait contrevenir à cela, nous encourageons les joueurs à visiter support.nintendo.com afin de pouvoir les aider.

Malheureusement, la Switch Mini est également touchée par le problème, et Nintendo ne semble pas vouloir apporter une solution. Comme le confie un gérant d’une boutique de réparation parisienne à 60 millions de consommateurs : "Chaque mois, je reçois entre cinquante et une centaines de consoles Switch à retaper. C’est tout à fait anormal pour une console qui a été lancée en 2017. En règle générale, les machines tombent en panne après cinq ou six années d’utilisation."

Le magazine cite également plusieurs consommateurs, qui se plaignent du prix de la réparation : "230 € en coûts de restauration, soit quasiment le prix d’une Switch neuve, vendue à 300 € avec une manette. Un prix très élevé réclamé par le SAV officiel de Nintendo à la plupart des internautes qui ont témoigné dans le forum de 60 Millions."

En novembre dernier, l'association française UFC-Que Choisir avait menacé Nintendo "d'agir en justice" aux noms des consommateurs français, si le problème n'était pas réglé. Selon l'association, Nintendo "ne semble pas vouloir mettre en oeuvre de solution technique, car il apparaît que certains modèles de Switch Lite souffrent déjà de cette panne, alors que la console n'a été lancée qu'en septembre 2019."

En Belgique, les plaintes sur le site de Test-Achats se multiplient. En attendant un éventuel geste commercial ou une solution au problème de la part de Nintendo.