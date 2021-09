© Nintendo Switch : la console baisse de prix en Europe

À quelques semaines de l’arrivée de la version OLED de la console, Nintendo confirme une baisse de prix du modèle " classique ".

Dans un communiqué adressé à nos confrères de Eurogamer, Nintendo explique que ce nouveau prix reflète le taux de change actuel, et est en lien avec l’arrivée de la Switch OLED.

" Nintendo of Europe change le prix de vente européen de la console Nintendo Switch aux détaillants. Plus de quatre ans et demi après sa sortie, la Nintendo Switch continue d'avoir une forte dynamique de vente en Europe. Après avoir soigneusement évalué divers facteurs, notamment les taux de change en Europe et le lancement prochain de la Nintendo Switch - Modèle OLED, nous avons décidé que le moment était venu de modifier le prix de vente européen de la Nintendo Switch. "

La Switch classique devrait donc être prochainement disponible aux alentours de 270 euros, contre 220 euros pour la Switch Lite, et 350 euros pour le modèle OLED attendu pour le mois d’octobre. À noter que Nintendo ne fixe pas les prix en Europe, ces tarifs sont donc donnés à titre indicatif, et tout dépendra des revendeurs. Mieux vaut donc comparer les prix avant d’acheter une nouvelle console.