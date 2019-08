Nintendo Switch Indie World : Suivez la conférence à 15h00

Le salon Gamescom de Cologne n'ouvrira ses portes que ce soir à 20h, mais Nintendo tiendra déjà une conférence dédiée à son catalogue de jeux indés cet après-midi.

Baptisée "Indie World", la conférence sera à suivre comme d'habitude sur YouTube, et ce dès 15h00. Et selon l'analyste Daniel Ahmad, Nintendo devrait annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu Microsoft/Xbox, après Minecraft, Super Lucky's Tale et Cuphead. Il annonce également que "deux jeux sortiront directement. Les deux titres sont "Hot".

Enfin, Ahmad prévoit l'annonce de dates de sorties pour de nombreux titres attendus, comme Creature in the Well, Blasphemous, Northgard, Trine 4, One Finger Death Punch 2 ou encore Skellboy.

Bref, réponse à 15h00, avec une présentation d'une vingtaine de minutes. À noter que Microsoft et Google tiendront également des conférences cet après-midi. L'Inside XBox de Microsoft débutera à 17h, et le Stadia Connect à 19h.