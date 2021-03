Nintendo Switch : il ne vous reste qu’un mois pour acheter la compilation Super Mario 3D All-Stars

Nintendo avait annoncé la couleur dès la commercialisation de la compilation en septembre dernier. En effet, le jeu disparaîtra définitivement de l’eShop et des boutiques après le 31 mars.

Et Super Mario 3D All-Stars, qui comprend les jeux Super Mario 64, Super Mario Sunshine, et Super Mario Galaxy, n’est pas le seul titre concerné par cette pratique plutôt étrange.

En effet, d’autres jeux disparaîtront après le 31 mars, à savoir :

Super Mario Bros. 35

Game & Watch Super Mario Bros.

Ces jeux et produits, commercialisés à l’occasion des 35 ans du plombier moustachu, pourraient éventuellement ressortir ultérieurement comme ce fut le cas avec la NES Classic, qui a connu plusieurs cycles de production. Mais si les jeux vous font envie, autant foncer maintenant afin d’éviter tout regret.

“Avec certains de ces titres, nous avons estimé que c'était une opportunité de les sortir pour une période limitée”, avait déclaré Doug Bowser, président de Nintendo of America, au site Polygon. Et pour ceux qui veulent acheter une Switch après le 31 mars et qui ne pourront donc pas profiter de ces jeux, Bowser explique que du côté de Nintendo, “la décision a vraiment été prise autour de cet aspect de célébration. Je ne peux pas parler des projets au-delà de la fin mars.”