Nintendo Switch : des objectifs revus à la baisse à cause de la pénurie de semi-conducteurs

Côté revenus, Nintendo ne modifie pas ses projections. L’entreprise pourrait même enregistrer une augmentation de 4% , grâce aux différents taux d’échanges à travers le monde et un intérêt plus important porté sur les jeux.

Cela ne signifie pas pour autant que la Switch sera absente des rayons en cette fin d’année. Mais pour la firme, cela représente malgré tout 1,5 million de consoles vendues en moins entre avril 2021 et mars 2022 . Nintendo déclare en effet que ses objectifs sont désormais de 24 millions de consoles.

Comme ses concurrents, Nintendo est obligé de revoir ses objectifs de vente à la baisse, et annonce ne pas être en mesure d’atteindre les 25,5 millions d’unités écoulées d’ici mars 2022.

Malgré ces petits changements, la Switch serait toujours en mesure de dépasser les records de vente de la Wii. La précédente console de Nintendo s’est écoulée à 101,63 millions d’exemplaires au cours de son existence. La Switch est quant à elle à 92,87 millions. Quand on sait qu’entre octobre et décembre 2020, Nintendo a vendu 11,57 millions d’unités de sa semi-portable, on se dit que les jours de la Wii sur la première place du podium sont comptés.

Rappelons que même si la Switch parvient à faire mieux que la Wii, il restera toujours la GameBoy (118,69 millions d’unités) et surtout la Nintendo DS (avec ses 154,02 millions) en haut du classement. Et celles-ci pourraient bien rester indétrônables pour longtemps.