Nintendo Switch : certains jeux ne profiteront pas de la sauvegarde en ligne

Dix-huit mois après le début de sa commercialisation, la Nintendo Switch ne dispose toujours pas d’un système de sauvegarde en ligne. L’option devrait arriver ce mois-ci, mais ne concernera pas tous les jeux.

Jusqu’à présent, les sauvegardes de vos jeux Switch sont stockées sur la mémoire interne de la console. Autrement dit, en cas de vol, d’accident ou de réparation, vous pouvez dire adieu à vos 120 heures de jeux passées sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild, votre score en ligne sur Splatoon 2 ou votre parcours sur Celeste.

Pour bénéficier d’une sauvegarde en ligne, comme c’est le cas depuis plusieurs années sur PlayStation 4 ou sur Xbox One, il faudra attendre encore quelques jours, le temps que Nintendo lance enfin son offre Nintendo Switch Online, un abonnement à 3,99 euros par mois (7,99 €/3 mois; 19,99€/an) qui offrira non seulement la possibilité de jouer en ligne, mais également des anciens jeux NES classiques, des offres exclusives, une application dédiée pour smartphone et tablettes et… cette fameuse sauvegarde dans le cloud des données de sauvegarde.

Nintendo devait officialiser le lancement lors d’un Nintendo Direct il y a une semaine, mais le récent tremblement de terre à Hokkaido a poussé la firme à postposer son événement. Quoiqu’il en soit, on sait désormais que cette sauvegarde en ligne ne concernera pas tous les jeux disponibles sur la console. Nintendo a confirmé au site GameInformer qu’une poignée d’entre eux ne seront pas compatibles avec la fonction. Parmi ces jeux, on retrouve :

Pokemon Let's Go Pikachu

Pokemon Let's Go Eevee

Dark Souls Remastered

Dead Cells

FIFA 19

NBA 2K19

NBA Playgrounds

Splatoon 2

La raison est à la fois simple et étrange (du Nintendo tout craché) : selon la firme de Kyoto, les sauvegardes en lignes permettraient aux joueurs de tricher en récupérant par exemple certains éléments du jeu déjà partagés avec d’autres joueurs (comme ça sera le cas dans Pokemon Let’s Go); ou encore récupérer une place plus importante dans un classement en ligne (sur Splatoon 2, par exemple).

Nintendo n’explique cependant pas pourquoi des jeux comme l’excellent Dead Cells ou FIFA 19 disposent d’une sauvegarde en ligne sur les autres consoles, ou encore pourquoi des jeux comme Arms ou Mario Kart 8 Deluxe auront droit à la sauvegarde alors qu’ils proposent, tout comme Splatoon 2, d’un classement en ligne. On devrait en apprendre plus dans les jours ou semaines qui viennent, lors du prochain Nintendo Direct.