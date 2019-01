Nintendo repousse la sortie de Mario Kart Tour, prévu sur iOS et Android

La version mobile du célèbre jeu de course était prévue pour la fin du mois de mars 2019. Mais tout comme Metroid Prime 4 sur Switch, qui a récemment changé de studio et voit donc sa sortie repoussée, la version actuelle de Mario Kart Tour n'était pas à la hauteur des attentes de Nintendo.

L'entreprise a communiqué l'information sur son compte Twitter et lors de l'annonce de ses récents résultats financiers : "Dans le secteur des smartphones, la sortie de Mario Kart Tour était prévue pour le présent exercice. Toutefois, afin d'améliorer la qualité de l'application et d'élargir l'offre de contenu après son lancement, la date de sortie a été reportée à l'été 2019. Pour développer les futures applications prévues, nous nous concentrerons également sur les opérations de service continu pour les applications déjà sorties afin que les consommateurs puissent en profiter pendant longtemps." Le tweet quant à lui résume en quelques mots les mêmes explications : "L’application pour smartphone "Mario Kart Tour" devrait être distribuée cet été 2019 afin d’améliorer la qualité de l’application et d’élargir le contenu du service".

Le jeu, annoncé il y a pile un an, devrait donc sortir pendant les vacances d'été. Nintendo n'a toujours pas dévoilé d'images ou de vidéos tirées du jeu, mais on sait qu'à l'image de Super Mario Run, Animal Crossing Pocket Camp et Fire Emblem Heroes (soit les autres jeux mobiles publiés par Nintendo), il s'agira d'un jeu free-to-play. Les premiers niveaux seront donc offerts et le reste du jeu sera payant. Espérons simplement que Nintendo ne se plante pas une seconde fois, comme ce fut le cas avec Super Mario Run qui a déçu énormément de joueurs.