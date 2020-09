Nintendo rembourse enfin les précommandes sur l’eShop

Jusqu’à présent, Nintendo ne remboursait pas les précommandes faites sur l’eShop, la boutique virtuelle de la Switch, même en cas d’erreur.

Mais depuis ce 1er septembre, Big N a décidé d’assouplir ses règles, comme l’annonce la version japonaise du site de l’entreprise. Désormais, tout achat en précommande ne sera plus définitif. Le joueur pourra en effet annuler une précommande jusqu’à 7 jours avant la sortie du jeu.

Après ces 7 jours, le joueur verra une option “continuer vers l’écran d’achat”, au lieu de “procéder à la précommande”, ce qui signifie que l’achat sera définitif et non remboursable.

Évidemment, comme toujours chez Nintendo, il y a des exceptions à la règle. Ainsi, le constructeur explique que tous les jeux présents sur l’eShop ne seront pas concernés par cette nouvelle politique. En d’autres termes, si, lors d’une précommande, vous ne voyez pas le bouton “procéder à la précommande”, cela signifie que l’achat est définitif.

Avec cette nouvelle option, Nintendo s’aligne sur Sony et Microsoft, qui offrent une fenêtre d’action de 14 et 10 jours, respectivement. Bien que du côté de Sony et de sa PlayStation, le joueur ne doit pas avoir pré-téléchargé le jeu s’il espère un remboursement.