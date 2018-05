Nintendo recrute pour le prochain jeu Zelda

Après le succès, amplement mérité, de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sorti sur Switch et Wii U en mars 2017, il fallait évidement s'attendre à ce que Nintendo planifie d'ores et déjà la suite. C'est désormais officiel, grâce à une offre d'emploi publiée sur le site de l'entreprise nipponne.

Si vous parlez couramment le japonais, l'annonce publiée sur le site de Nintendo devrait être simple à comprendre. Dans le cas contraire, sachez qu'elle concerne principalement un poste de planificateur de donjons, soit l'élément qui distingue la saga Zelda des nombreux clones qui existent sur une multitude de plateformes. Un bon épisode de Zelda, c'est avant tout de bons donjons aux énigmes bien pensées (ou dans le cas de Breath of the Wild, des sanctuaires).

Selon le profil, le développeur pourrait également être en charge de certains extérieurs ou d'ennemis. Le tout pour 62 000 euros par an, avec un horaire allant de 8h45 à 17h30. Une information qui ne nous en dit pas plus sur le prochain volet de la saga. Mais l'officialisation de son existence est déjà une bonne nouvelle en soi.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Breath of the Wild a connu un succès phénoménal, accumulant pas moins de 9,98 millions d'exemplaires vendus dans le monde (au 31 mars 2018). Le succès ne fut pas que public puisque la critique lui a souvent décerné des notes quasi parfaites, jusqu'à remporter le titre de jeu de l'année aux Games Awards.

Nintendo a raison d'engager des nouveaux développeurs, car il faudra une équipe solide pour réussir à faire mieux que Breath of the Wild.