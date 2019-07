Nintendo reconnaît que certains Joy-Con de la Switch sont défectueux

Un jour après le dépôt d'une plainte groupée, Nintendo reconnaît que les manettes de sa console peuvent rencontrer quelques problèmes.

La firme de Kyoto sort de son silence. Alors que les utilisateurs, de plus en plus nombreux, se plaignent du "Joy-Con Drift", surnom donné au phénomène qui causerait des mouvements non désirés dans les jeux (sans toucher la dite manette, qui plus est), une plainte a été déposée afin d'obtenir réparation.

Mais avant tout procès éventuel, Nintendo a tenu à s'adresser aux joueurs, par le biais d'un communiqué publié sur le site Kotaku :

"Chez Nintendo, nous sommes fiers de créer des produits de qualité, et de leur apporter continuellement des améliorations. Nous sommes conscients que certains Joy-Con ne répondent pas correctement. Nous voulons que nos clients prennent du plaisir sur la Nintendo Switch, et si quoi que ce soit venait contrevenir à cela, nous encourageons les joueurs à visiter support.nintendo.com afin de pouvoir les aider."

Une simple redirection vers le service après-vente, donc, en attendant peut-être une véritable solution. Malheureusement, d'après les retours de joueurs victimes de ce bug technique, même les réparations ne peuvent faire disparaître ce problème, qui semble bel et bien lié à la fabrication des manettes. Affaire à suivre.