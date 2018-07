Nintendo part à la chasse aux émulateurs et aux ROMS

Deux sites sont dans le collimateur de l’entreprise nippone, qui réclame leur fermeture ainsi que des dommages et intérêts très élevés.

Serait-ce la fin de LoveROMS.com et LoveRETRO.co ? C’est en tout cas le souhait de Nintendo, qui vient de lancer une procédure contre ces deux plateformes détenues par Jacob Mathias et sa société Mathias Designs LLC. Selon Nintendo, 17 millions de visiteurs mensuels viendraient s’approvisionner en ROMS, ces images de jeu qui permettent de rejouer à des classiques sur Mac, PC et mobiles grâce à des émulateurs, qui comme leur nom l’indique, émulent des consoles d’ancienne génération.

"Les sites LoveROMs et LoveRETRO font partie des plateformes les plus ouvertes et populaires sur la scène des jeux piratés. À travers ces sites, les accusés reproduisent, distribuent, font tourner publiquement et montrent beaucoup de copies de jeux Nintendo sans aucune permission. Les accusés ne sont pas des joueurs occasionnels, mais plutôt des individus avec une connaissance élevée de la propriété intellectuelle de Nintendo et de l’industrie du jeu vidéo en général" explique Nintendo.