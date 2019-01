Pour participer, il faudra constituer une équipe de trois joueurs par pays et participer aux qualifications nationales, qui se dérouleront dans les mois à venir. Les pays suivants pourront participer à la compétition : Belgique, Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Russie, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Danemark, Finlande, Norvège et Suède.

Nintendo organise le premier tournoi européen de Super Smash Bros. Ultimate - © Nintendo

"Pour déterminer les premiers champions nationaux et européens de Super Smash Bros. Ultimate, des équipes de trois s’affronteront dans des combats en BO3 (2 manches gagnantes) et BO5 (3 manches gagnantes) en match vies et sans objet – à l’exception de la Balle Smash. Les types de matchs pratiqués comprendront le combat normal 2 vs 2, le Smash général et le Smash en bande 3 vs 3", peut-on lire sur le site de Nintendo.

Pour plus d'infos sur les futures inscriptions, Nintendo conseille consulter le site officiel du jeu, ou de rejoindre la communauté Smash Bros. sur Facebook ou sur Twitter.